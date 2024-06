Uma equipa constituída por cinco alunos do ensino secundário da Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral desenvolveu durante o presente ano letivo um projeto intitulado “Biofiltração inovadora: resíduos de bananeira protetores do oceano” sob orientação da docente Ãngela Morais e com o apoio científico de Nereida Cordeiro da Universidade da Madeira, no âmbito da 3.ª edição do “Prémio Atlântico Júnior”.

“Este concurso promovido pela FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e a Ciência Viva visa promover a cultura científica e tecnológica através da valorização do Atlântico como sistema natural e do seu papel na sustentabilidade do planeta e na sociedade, sendo selecionados para a final, a nível nacional os 20 melhores projetos que apresentem aplicações práticas para a monitorização do Atlântico e dos seus ecossistemas, e que promovam o uso sustentável dos seus recursos”, refere uma nota enviada à redação.

O projeto desenvolvido pelos alunos Carla Caldeira, Lucas Dória, Mariana Figueira, Rodrigo Pinto do 12.º1 e Diogo Mendonça do 10.º1 da Escola Secundária de Santana consistiu na construção de um protótipo feito a partir da reutilização de diversos materiais (garrafas de vidro, panelas, bomba de uma máquina de lavar roupa,...), o qual incorpora um biofiltro produzido a partir de pasta celulósica de bananeira, que simula a filtração de águas contaminadas com microplásticos.

Este projeto foi selecionado para a final do “Prémio Atlântico Júnior” que decorreu no passado dia 8 de junho no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, onde os alunos fizeram uma apresentação pública de 10min do projeto, uma demonstração prática do protótipo e apresentação de um poster científico.

“Atendendo ao facto deste projeto ter revelado resultados bastante promissores na descontaminação de águas, na minimização da libertação de microplásticos para os oceanos e na valorização de um resíduo muito abundante na ilha da Madeira, contribuindo para a economia circular do arquipélago e para a Agenda 2030 para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 6,11 e 14, o mesmo ocupa um lugar no pódio deste concurso, apenas no dia 1 de julho na FLAD em Lisboa, se saberá se a equipa da Escola Secundária de Santana conquistou o 1.º, 2.º ou 3.º lugar.”

Na mesma nota, a escola agradece “a todos os que colaboraram na concretização deste projeto, nomeadamente aos docentes Marco Sousa e Marco Magalhães, Sr. Silvino Pereira, Sr. José Manuel Ramos - Caixilharia De Alumínio, Sociedade Unipessoal Lda do Faial; à Junta de freguesia de S. Roque do Faial e à Câmara Municipal de Santana que através do apoio na deslocação a Portugal Continental, tem possibilitado aos nossos alunos a participação em finais nacionais, para a defesa dos seus projetos, o que muito tem contribuído para o desenvolvimento de imensas competências nos nossos alunos e para o seu sucesso escolar.”