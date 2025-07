A Escola Secundária de Francisco Franco ganhou o concurso ‘Será que Sabes?’, cuja final se disputou na passada sexta-feira na RTP Madeira, frente à equipa da Escola Básica e Secundária de Machico.

A equipa da Francisco Franco foi constituída por Leonor Jesus (11.º ano, do curso de Línguas e Humanidades); Iago Fernandes (11.º ano, do curso de Ciências Socioeconómicas) e Luís Evangelista (12.º ano, do curso de Ciências e Tecnologias).

Formada por estudantes de 12 turmas de vários cursos da escola, sob a liderança de Eva Xavier, a claque de apoio foi constituída de forma regular pelos seguintes alunos: Afonso Silva, João Pedro Freitas, Mafalda Nunes, Duarte Nunes, Gonçalo Faria, Jorge Miguel Freitas, João Paulo Cabral, Letícia Pereira, Ana Carolina Abreu, Rodrigo Teixeira, Júlia Ferraz, Vitória Freitas, Rita Gouveia, Ana Isabel Gomes, Laura Rodrigues e Beatriz Oliveira.

Teresa Bettencourt Pereira, docente de Português do quadro da Francisco Franco, preparou e acompanhou a equipa durante a competição. A equipa da Francisco Franco terminou todos os jogos realizados ao longo do concurso com pontuações superiores a quatro mil pontos.

O ‘Será que Sabes?’ juntou num concurso televisivo na RTP Madeira, que decorreu entre 1 de novembro de 2024 e 4 de julho de 2025, as escolas públicas da região com ensino secundário e as escolas com ensino profissional.