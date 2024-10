No âmbito do programa Erasmus+, KA210, Ação Chave 2- Parcerias de pequena escala na educação escolar com o projeto “Power of Colors”, um grupo de alunos e professores provenientes da Turquia, da Roménia, da Polónia foram recebidos, entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro, pela Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, no Porto Santo. Esta mobilidade do projeto teve início em novembro de 2022.

“A nossa escola fez os possíveis por deixar uma boa memória nos parceiros do projeto que agora termina”, sublinha o estabelecimento de ensino, em nota de imprensa.

Como escreve a escola, “o objetivo deste projeto passa por olhar as cores como ponte de conexão de uma sociedade, aumentando os pontos comuns e diminuindo as diversidades e discrepâncias.

Cada escola escolheu uma cor a trabalhar: Azul-Polónia, Amarelo-Roménia, Verde-Turquia e Dourado- Portugal, tendo cada escola encontrado o lugar e a importância da cor escolhida no quotidiano e na sua cultura.

Durante essa semana, a cor predominante foi sem dúvida o dourado, tendo em conta que essa é a cor que a escola do Porto Santo escolheu para trabalhar ao longo do projeto.

As famílias dos alunos envolvida no projeto, da nossa escola acolheram os alunos provenientes dos países parceiros durante aquela semana, partilhando conhecimentos sobre a cultura local e puderam também assistir a aulas na nossa escola.”