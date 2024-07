A Escola Secundária Francisco Franco comunica, em nota às redações, que uma equipa de alunos desta instituição, denominada ‘CYBERCREW’, alcançou o segundo lugar no concurso nacional FAQtos 2024, sob a supervisão da docente Teresa Mendonça. Os estudantes Manuel Barros, Diogo Vasconcelos, Marco Martins, Andrés Afonso, Marco Aguiar conseguiram um lugar no pódio. No entanto, outra equipa [os MIRFs], também desta instituição de ensino, obteve uma menção honrosa na final nacional do concurso. O qual teve lugar em Lisboa, no Instituto Superior Técnico.

Quanto aos consagrados com a 2.ª posição, apresentaram “o projeto ‘Protegido no Mundo das Radiofrequências’ que consiste na criação de um protótipo, o “Pratic Sea” que, funcionando como uma máquina vending de dispensador de doses de protetor solar, visa proporcionar proteção contra as radiações ultravioletas, utilizando a banda das radiofrequências nas comunicações móveis e na utilização nos dispositivos RFID.