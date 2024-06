Nos dias 25, 27 e 28 do presente mês de junho, 12 professores da comunidade educativa do Porto Santo encontram-se a frequentar a formação ‘Intervenção em Serviços Assistidos por Equinos’.

Esta ação, de caráter teórico-prático, realiza-se no Centro Hípico do Porto Santo e visa capacitar os professores para a implementação de uma intervenção educativa, social e/ou terapêutica, utilizando o cavalo como parte integrante do processo.

A iniciativa resulta da avaliação intermédia do Programa EquINclusão, em reflexão com a Equipa de Apoio Educativo da Escola BS Pe-C Professor Dr. Francisco de Freitas Branco e coordenação do CACI Porto Santo, sobre o modelo e ações de Intervenção Terapêutica com Cavalos desenvolvidas no ano letivo 2023/24 com alunos com medidas seletivas e adicionais e adultos em capacitação para a inclusão.

“Para a melhoria da eficácia do modelo e resultados, foi identificada a necessidade de um maior envolvimento e intervenção dos professores/técnicos no desenvolvimento das atividades, e consequentemente de aquisição de conhecimentos e práticas especificas em Serviços Assistidos por Equinos (SAE) e de maneio e interação com cavalos”, refere um comunicado enviado à redação.

Assumindo uma visão de futuro, o EquINclusão acredita que a capacitação em SAE dos recursos técnicos de Educação, Saúde e Inclusão Social da ilha, conduzirá ao necessário alargamento, diversificação e enriquecimento das respostas disponíveis no Porto Santo, na satisfação das necessidades das pessoas com deficiência, necessidades especiais, em processo de reabilitação psico-motor, em situação de risco ou vulnerabilidade social, e outros, e suas famílias.

A formação é ministrada pela psicóloga Rute Roda, coordenadora Técnico-Pedagógica do Programa EquINclusão, sendo abordadas as atuais diretrizes internacionais no domínio dos SAE, segurança e práticas de maneio com cavalos, a utilização do cavalo em SAE - atividades montadas e no solo, a equipa SAE e intervenção em contexto educativo, terapêutico e social.

A ação formativa encontra-se validada pela Direção Regional de Educação, tendo como promotor a Escola BS Pe-C Professor Dr. Francisco de Freitas Branco – Porto Santo.