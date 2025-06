Na manhã do passado dia 14 de junho, foi oficialmente inaugurada a época balnear no Complexo Balnear do Clube Naval do Funchal (CNF), com a cerimónia do hastear da 24.ª Bandeira Azul consecutiva. O evento decorreu na sede social do clube e contou com a presença do presidente do CNF, António Fontes.

Na sua intervenção, António Fontes agradeceu o empenho e dedicação de toda a equipa envolvida na preparação desta nova época balnear, enaltecendo o trabalho conjunto que permitiu, uma vez mais, garantir os elevados padrões de qualidade exigidos pela distinção Bandeira Azul.

A operacionalização da época balnear estará a cargo de uma equipa experiente e motivada. A chefe de operações, Susana Silva, coordena uma estrutura que integra o responsável pela praia e supervisão de nadadores salvadores, Paulo Luz, apoiado por Marcelo Caires. A equipa de assistentes de praia é composta por Rui Franco, Verónica Oliveira, Bruna Silva e Gonçalo Luz, assegurando o bom funcionamento e segurança do espaço balnear ao longo dos meses de verão.

Este ano, o programa de atividades associado à Bandeira Azul tem como tema “Restauro da Natureza” e inclui uma agenda diversificada, com ações de sensibilização ambiental e iniciativas educativas, que serão divulgadas nas redes sociais do CNF e no cartaz afixado à entrada do clube. As atividades decorrem entre os meses de junho e setembro, envolvendo a comunidade e visitantes numa abordagem participativa e sustentável.

Em destaque, a já habitual colaboração com a Associação Marina do Funchal, que promove no próximo dia 19 de julho, pelas 9h30, a iniciativa “Renascendo o Mar” — uma ação de limpeza costeira a ter lugar no Centro Náutico de São Lázaro e na Quinta Calaça. Esta atividade insere-se no compromisso contínuo do CNF com a educação ambiental e a proteção dos ecossistemas marinhos.