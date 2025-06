Miguel Castro (Chega), aponta a “falta de seriedade técnica e política que esta proposta representa”.

Referia-se ao projeto de resolução intitulado “Exige do Governo da República, a mesma justiça” e “solidariedade” dada à Região Autónoma dos Açores, com a garantia da cobertura integral dos montantes atribuídos aos agricultores beneficiários do POSEI na Região Autónoma da Madeira, através do orçamento do Estado, sempre que os fundos comunitários se revelem insuficientes.”

“O PS agora quer justiça e solidariedade para a Madeira, mas convém lembrar que o PS não referiu que o governo dos Açores cobriu estes apoios”.

Considera que o envelope financeiro do POSEI está “completamente ultrapassado”.

Do JPP, Miguel Ganança declarou que o que está em causa “é o reconhecimento de um setor que sustenta famílias” e “protege a biodiversidade” mantendo “viva a ligação da população ao seu território”. Nota, igualmente, que o envelope financeiro atual não é suficiente.

“É necessário rever internamente o próprio POSEI Madeira”, denotando que a “política agrícola tem de ser equilibrada”.

“Para a Madeira, em relação aos incêndios, foi zero”

Do PS, Vitor Freitas afirmou que para “os Açores sim, para a Madeira nada”. Observou que os 10 mil milhões de euros das tarifas para a “Madeira foi zero”.