Bom dia! É sexta-feira!

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa, pelas 9h30, na cerimónia de aniversário da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, a decorrer nas instalações daquele estabelecimento de ensino. Depois, no Caminho do Monte, nº 9, irá estar, pelas 12h00, na apresentação de um projeto social para o Colégio Missionário do Funchal.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa na cerimónia de assinatura do contrato-programa entre o Governo Regional, através do Serviço Regional de Proteção Civil, e a Associação Humanitária de Bombeiros do Porto Santo. O contrato-programa será firmado pelas 10h00, no Quartel dos Bombeiros do Porto Santo.

* Entre hoje e amanhã, a Tuna D’Elas promove a XI edição do EcanTunas, Festival de Tunas Femininas da Madeira. Para este primeiro dia está previsto, pelas 16h00, um desfile de Tunas, na Avenida Arriaga, no Funchal, seguindo-se logo à noite o Encontro de Tunas, no Largo do Município, em Machico, pelas 20h30.

* Arranca hoje e decorre até 6 de maio a 3.ª edição da Semana da Cultura da Ribeira Brava. A cerimónia de abertura está prevista para as 19h30, na Frente Mar da Vila da Ribeira Brava.

* A Casa do Povo de São Roque do Faial organizara o concerto ‘Pereiros em Flor’. A iniciativa terá início pelas 20h30, na sede da Casa do Povo. Nela participarão a ‘Tunacedros’ da Casa do Povo de São Roque do Faial e a Orquestra de Bandolins da Casa do Povo da Camacha.