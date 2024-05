Continua altamente competitiva a disputa entre Miguel Caires e João Silva, na tarde deste segundo dia de Rali de São Vicente.

Depois de um arranque a todo o gás de João Silva, Miguel Caires começou a orquestrar uma recuperação a partir da quarta classificativa. Na primeira passagem pelo Foro, na sétima prova do rali, Caires recuperou oito décimas ao líder, registando uma marca de 3:18.0. João Silva (3:18.8) continua a liderar a prova, enquanto Vasco D. Silva chegou ao lugar mais baixo do pódio (3:31.0).

Já na PEC 8 - Pé da Corrida 1, repetiu-se o mesmo filme, desta feita com Miguel Caires a retirar mais sete décimas à margem de que João Silva ainda dispõe. Nesta classificativa, com 6,95 km, Miguel Caires fez um tempo de 4:34.9, João Silva obteve uma marca de 4:35.6, e Vasco D. Silva segurou a terceira posição com 4:55.5.

As próximas classificativas prometem uma luta acesa. Isto porque, apesar de dispor de uma vantagem relativamente confortável de 10,1 segundos, quando faltam apenas três provas especiais, João Silva tentará seguramente alcançar o máximo de pontos possível para o restante do campeonato regional de ralis, de modo a aproveitar a desistência de Miguel Nunes, que hoje abandonou o Rali de São Vicente, mas que ainda lidera o campeonato.