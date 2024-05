Internacional português de râguebi morre após acidente de viação

O internacional português de râguebi, Pierre-Mathieu Fernandes, morreu na manhã deste sábado em França, vítima de um acidente de viação.

Foi a própria Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) a comunicar o “falecimento do internacional português, Pierre Fernandes, na sequência de um acidente de viação», num comunicado emitido já esta manhã.

Pierre Fernandes foi jogador na seleção principal de Portugal, sagrou-se vice-campeão europeu de râguebi pela Seleção em 2021. O jovem atleta lusodescendente foi formado no Clermont e jogava atualmente no Vienne Rugby, do terceiro escalão francês.