Apenas por volta das 21h30 será conhecido quem é o próximo líder do PSD Madeira, mas para já o partido está a ganhar, com uma afluência às urnas pouco vista, perspetivando-se que dos 4.388 militantes com quotas em dias, pouco possam faltar a esta ‘convocatória’

Na Rua dos Netos, funcionam quatro mesas de voto, das 54 espalhadas pela Região, tantas quantas as freguesias. Na sede, estão concentradas São Pedro, Sé, Santa Luzia e Imaculado, sendo um dos 40 locais onde há mesas de voto no arquipélago.

Manuel António Correia votou na Rua dos Netos, tal como Alberto João Jardim, o seu principal apoiante, que visivelmente bem-disposto, à entrada, referiu que (ainda) não falava, pois “estou a refletir”.

Como Alberto João Jardim e Manuel António Correia, também foi ali que votaram Francisco Fernandes, Jaime Ramos, Brazão de Castro, Rui Alves, Rui Abreu, Pedro Ramos e José Luís Nunes, entre muitos outros, misturados com ‘anónimos’, sendo que do conjunto sai um denominador comum: o clima de crispação, tão evidente no decorrer da campanha, termina quando for apurado o vencedor.

Essa foi uma convicção deixada por Alberto João Jardim, mas também por militantes de base, todos eles lembrando que a Madeira precisa de um PSD forte, mesclado entre os mais jovens, que são o futuro, e os mais experientes, consoante expressou também Bruno Melim, o líder da ‘jota laranja’, que também votou na sede.