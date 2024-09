Decorreu no edifício da reitoria da Universidade da Madeira (UMa), a cerimónia de abertura do Poliempreende no âmbito da Final Nacional do Concurso, acolhendo alunos de várias universidades e institutos politécnicos do país na Região.

Na cerimónia de receção, que contou com a presença de várias entidades, entre as quais a do presidente do Governo Regional, foi transmitido, pelo próprio Miguel Albuquerque, que o volume de negócios das tecnológicas se fixa, segundo estimativa, nos 800 milhões de euros ao ano.

O governante sublinhou o papel do digital nas sociedades atuais. “O grande problema que nós temos é uma sociedade conservadora”, começou por referir na cerimónia que decorre no edifício da reitoria da UMa, falando na tenacidade do empreendedorismo numa sociedade pouco habituada a mudar.

“A transição digital tendo por base a qualificação dos recursos humanos”, disse Miguel Albuquerque, é a grande oportunidade de Portugal. “Penso que, neste momento, o volume de negócios [das tecnológicas na Região], já deve rondar mais de 800 milhões de facturação ao ano”, corroborou Miguel Albuquerque falando no âmbito regional e reiterando que é preciso criar as condições, mesmo em termos de legislação, para que o empreendedorismo se cimente.

O social-democrata sustentou ainda que, ao ano de 2022, a Região já contava para cima de 400 empresas tecnológicas, o que representou, nesse ano, um volume de negócios na ordem dos 612 milhões de euros.