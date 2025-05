A Invest Madeira participou pela primeira vez no ‘Portugal Live It’, em Bruxelas.

Na sexta-feira e no sábado os empresários estrangeiros procuraram o evento para saber das oportunidades de investimento na Região. “Das vantagens destacam-se os impostos mais baixos e a segurança das ilhas da Madeira e do Porto Santo”, refere a Secretaria Regional de Economia, em comunicado, considerando esta “uma grande oportunidade para as empresas regionais mostrarem a qualidade dos produtos e de se afirmarem no coração da Europa”.

A participação no evento surgiu de um convite dirigido pela Câmara de Comércio-Belga-Portuguesa a esta estrutura de missão dedicada à internacionalização do investimento das empresas madeirenses, e que está sob a tutela da Secretaria Regional de Economia.

As empresas da Madeira mostraram-se “satisfeitas” por terem participando no ‘Portugal Live It’, e além das oportunidades internacionais de investimento, deram, também, testemunho das vantagens de investir na Região, bem como da qualidade de vida do arquipélago.

A diretora executiva da Invest Madeira, Filipa Ferreira, considera que “estas ações de proximidade com empresas e investidores estrangeiros é uma forma positiva de atrair investimento estrangeiro e de internacionalizar as empresas regionais”.

Filipa Ferreira adianta que “os voos diretos para as grandes capitais europeias facilitam a atração de investimentos estrangeiro, bem como aproximam as empresas regionais ao centro da Europa”, tornando estes mercados “estratégicos para a Madeira e para o Porto Santo”.

Neste evento, em Bruxelas, participaram as empresas “KW – Área Madeira”, “Century 21 - Garden”, “HB Proprieties”, “Future Real Estate”, “Bordal”, “Savoy Investimentos” e “Valor Solutions”.

Ontem, sábado, houve um “torneio de golfe com casa cheia”. A Região deu-se a conhecer perante 120 jogadores. “São pessoas com grande capacidade de investimento e só por isso é uma aposta ganha da Secretaria Regional de Economia e do Governo Regional”, rematou a diretora executiva da Invest Madeira.