De acordo com testemunhos recolhidos, o incidente terá acontecido no final da semana passada.

Uma embarcação embateu contra rochedos quando atravessava a zona do mar do Caniço.

As imagens mostram as pessoas descontraídas no solário e piscinas de uma unidade hoteleira, até que são surpreendidas com o embate da embarcação contra a rocha.

Não são conhecidas as causas para este desfecho.

O vídeo tem sido amplamente partilhado nas redes sociais.