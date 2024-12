Os resultados provisórios do Inquérito aos Hospitais, realizado na Região pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), mostram que, em 2023, "à semelhança de 2022, existiam 10 hospitais na Região Autónoma da Madeira (RAM), dos quais 3 eram oficiais e 7 particulares, todos localizados no município do Funchal.”

A lotação média praticada em 2023 (média aritmética dos trimestres) foi de 2 066 camas, distribuídas entre 983 nos hospitais públicos e 1 083 nos hospitais privados, representando um decréscimo de 1,5% face a 2022 (menos 32 camas). O rácio de camas por 1 000 habitantes também diminuiu, passando de 8,3 em 2022 para 8,1 em 2023.

No final de 2023, os hospitais da Região contavam com 5 087 profissionais de saúde: 584 médicos, 1 546 enfermeiros, 272 técnicos de diagnóstico e terapêutica e 1 539 indivíduos do pessoal auxiliar. Face a 2022, registou-se um aumento de 2,3% no número de médicos e de 3,3% no número de enfermeiros.

Em 2023, registaram-se 27,0 mil internamentos, um acréscimo de 9,9% em relação aos 24,5 mil registados em 2022, totalizando 584,7 mil dias de internamento.

Foram ainda realizadas 374,0 mil consultas médicas nas unidades de consulta externa dos hospitais, o que representa um aumento de 17,2% face às 319,1 mil consultas registadas em 2022. As especialidades de Otorrinolaringologia e de Ginecologia foram as que apresentaram maiores acréscimos face a 2022, com aumentos de 32,7% e 31,1%, respetivamente.

Em termos médios, foram efetuadas cerca de 50,5 cirurgias por dia nos hospitais da RAM em 2023 (excluindo as pequenas cirurgias), das quais 34,2 ocorreram nos hospitais públicos. O valor médio global traduz um aumento de 4,7 cirurgias/dia face a 2022 (45,8).

Nos serviços de urgência dos hospitais da RAM foram realizados 158,3 mil atendimentos, correspondendo a um aumento de 0,7% face aos 157,1 mil atendimentos de 2022. Cerca de 75,8% dos atendimentos ocorreram nos hospitais públicos.