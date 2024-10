Élia Ascensão usou, hoje, da palavra para responder às declarações do vereador Brício Araújo que “lamenta falta de investimento no Caniço”.

Seguem as declarações da vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz na íntegra:

“Há muito que o senhor vereador Brício Araújo vem manifestando uma gritante falta de conhecimento sobre o que se passa no concelho para o qual foi eleito. Realidade que hoje volta a evidenciar, tornando pública uma proposta para cedência do antigo edifício da Junta de Freguesia do Caniço à Escola Básico do 1º Ciclo com Pré-escolar do Caniço, afirmando querer dar nova vida ao edifício e ignorando que o edifício em causa tem já uma nova vida e até projetos futuros. O que o Dr. Brício não sabe, nem perguntou, é que hoje o antigo edifício da junta do Caniço já tem dois protocolos em ação, que permitem que naquele espaço estejam a funcionar a Associação João Carlos Abreu, com uma atividade direcionada para as crianças e jovens, e um outro protocolo com o CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo. Ignora, ainda, o vereador Brício, porque lhe dá jeito, o trabalho que temos vindo a fazer para dar melhores condições a todas as escolas do Primeiro Ciclo do concelho de Santa Cruz e de forma particular à Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-escolar do Caniço, num investimento que já ascende aos 375 mil euros. Além disso, ignora, igualmente, o projeto para instalação da Biblioteca Municipal de Caniço no antigo edifício da Junta de Freguesia do Caniço, permitindo uma biblioteca mais dinâmica e agregando também um polo infanto-juvenil com atividades criativas e pedagógicas. Ou seja, ao contrário do que julga o Dr. Brício Araújo, a autarquia de Santa Cruz e a equipa que a gere, não está à espera de ideias jogadas ao sabor do vento para gerir o seu património e para criar as dinâmicas que faltam ao Caniço. Mas, até certo ponto, entendemos que o vereador Brício Araújo não saiba de nada disto. Entre as vezes em que suspende o mandato, o foco nos seus interesses, e a defesa do - Governo Regional em contraponto com o ataque constante que pratica contra Santa Cruz na Assembleia Legislativa na Madeira, é natural que chegue ao ponto de nem verificar com o mesmo governo Regional que tanto defende, a empreitada para a construção de 3 novas salas (da sua competência), prevista em sede de orçamento de 2024, que está prestes a ser lançada e se agarre ao que desconhece para fazer os seus números políticos. Só que desde 2013, Santa Cruz passou a ter um rumo, uma gestão responsável e projetos sustentáveis e direcionados às necessidades da população. Alguns desses projetos já estão em curso ou em vias de ser concretizados no edifício ao qual o Dr. Brício, por desconhecimento não acreditamos que seja por má-fé, quer dar uma nova vida”.