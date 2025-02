Eleições regionais: Notáveis do CDS-Madeira são candidatos

Notáveis do CDS-Madeira, entre antigos líderes e deputados, integram a lista do partido, que hoje é submetida à apreciação do Conselho Regional do CDS, segundo informação enviada ao JM.

José Manuel Rodrigues procura, assim, dar um claro sinal de união do partido rumo às ‘regionais’ do dia 23 de março, e fazer contraponto ao que se passa noutras forças políticas, tendo convidado Ricardo Vieira e outros antigos e conhecidos dirigentes “para lugares simbólicos na lista”.

De acordo com a mesma fonte, o antigo líder será o primeiro suplente e mandatário da lista dos centristas. Teófilo Cunha, antigo secretário Regional do Mar, é o último efetivo e Luciano Homem de Gouveia, economista e antigo deputado, é o último suplente.

Numa posição mais cimeira, o CDS candidata o médico e também ex-deputado, Mário Pereira, defensor de reformas no Sistema Regional de Saúde, conforme deixou patente nas intervenções realizadas no parlamento madeirenses.

Ana Cristina Monteiro, antiga deputada e dirigente e ativista dos movimentos luso-venezuelanos na Madeira, é outro regresso assinalado.

Conforme já divulgou o JM, a lista do CDS é liderado por José Manuel Rodrigues, seguindo a atual deputada, Sara Madalena, o advogado e ex-diretor da ARAE, Luís Miguel Rosa e o quarto candidato é o vice-presidente da Câmara Municipal de Santana, Gabriel Faria.

Sabe-se que a lista cumpre a regra dos 40 por cento da paridade que deveria entrar em vigor com o nova lei eleitoral e que ficou inviabilizada, e que nos primeiros 15 lugares estão representados os 11 concelhos da Região.

A Juventude Popular tem o melhor lugar de sempre, estando o seu presidente, o jurista Leandro Silva, na sexta posição.