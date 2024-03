Alberto João Jardim pediu hoje aos madeirenses para refletirem sobre o desfecho da jornada eleitoral deste domingo, nomeadamente ao nível da dispersão de votos em partidos fora do arco do poder registada no continente.

“Povo Madeirense reflicta sobre resultados no Retângulo: andar a dispersar votos assim inúteis em Partidos que não vão a lado algum, pode trazer à Madeira a ingovernabilidade que se prevê em Lisboa”, escreveu o ex-presidente do Governo Regional e do PSD/Madeira na sua conta pessoal da rede X (antigo Twitter).

Jardim deu ainda os “parabéns ao Povo Madeirense pela descida da abstenção e pela inteligência como actuou” a também “à lista PSD/CDS pelo empenho com que, em circunstâncias complexas, ganhou merecidamente.”

Jardim deixou ainda uma bicada aos socialistas: “Será que o PS local ainda não percebeu que não pode ser o ‘Partido de Lisboa’?”, atirou.

A terminar, o antigo governante considerou que a “noite de eleições” ficou marcada por uma “pobreza” quanto às “declarações dos principais líderes partidários nacionais”.

“Em vez de patrioticamente encontrarem uma solução estável e de Reforma do Estado, mais uma vez a diletância medíocre e burguêsmente vaidosa dessa geração política!”, considerou.