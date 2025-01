O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (D), durante a audição com uma delegação do Juntos pelo Povo (JPP), presidida por Élvio Sousa (E), no âmbito da audição aos partidos representados no parlamento madeirense, após a queda do governo liderado por Miguell Albuquerque, no Palácio de Belém, em Lisboa, 07 de janeiro de 2025. ANTÓNIO COTRIM/LUSA