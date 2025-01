Bom dia!

A Madeira vai novamente a votos dentro de dois meses já com novas regras eleitorais, que obrigam as listas a incluir um terço de pessoas de um dos sexos e a permitir o voto antecipado em mobilidade. A dissolução do Parlamento regional ocorrerá dentro de uma semana, após a promulgação das alterações. Partidos subscrevem data escolhida por Marcelo Rebelo de Sousa.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Antes e Depois. Autores e editoras às voltas com o digital. A digitalização das obras literárias tem agravado a distribuição ilegal das obras literárias. O setor defende os livros em papel e apela a uma maior fiscalização na internet.

Saiba ainda que imigrantes nos Açores já têm direito a subsídio de mobilidade e que SESARAM reduz altas problemáticas e liberta 16 camas.

Associação deteta 19 cães maltratados em sete casas é outro assunto de relevo numa edição que destaca ainda mais duas Ocorrências: Passageiro de táxi morre após doença súbita; Polícia apanha ladrão em flagrante delito.

Não perca ainda a política. “Golpe palaciano de baixo nível” no PSD-M. Conselho de Jurisdição chumbou pedido de Congresso Extraordinário e rejeitou mais de metade das 500 assinaturas apresentadas. Manuel António Correia duvida da decisão, fala em “oligarquia” e opacidade e pede prova das irregularidades

