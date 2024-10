Marina Bazenga subiu ao palanque, na manhã desta quarta-feira no plenário madeirense, para uma intervenção no período antes da ordem do dia.

O seu foco foi aquilo a que apelidou de “um início de ano escolar em pleno, marcado pela estabilidade, ao contrário da profecia da desgraça”.

A deputada do PSD registou que “mais 95% dos docentes estão em lugar de quadro” e que “para a esmagadora maioria dos alunos, está a funcionar a 100%”.

Falou de “uma função letiva em pleno”, por via “das políticas sustentáveis de um governo que sabe gerir”, elogiando ainda o facto de “as nossas escolas estarem dotadas de profissionais competentes”.Um trabalho de base que, conforme enalteceu, vai dando frutos, pegando nos números do ensino superior, igualmente relativos ao ano que agora começou.

Assim, Marina Bazenga disse que se candidataram “1.911 alunos, e 1.722 alunos da Madeira ficaram colocados. Mais de 90%, que reflete o maior número de candidatos e de colocações nos últimos três anos”.

Também Nuno Maciel se juntou à causa, para dizer que “a oposição fica em silêncio, porque efetivamente temos um trabalho de excelência” em matéria de educação. “A normalidade, a serenidade, a ausência de crítica, constitui o melhor elogio ao sistema educativo regional”.