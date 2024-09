Agosto de 2024 revelou um desempenho extraordinário do setor do turismo na Região Autónoma da Madeira. Feito que o secretário regional do Turismo aplaude e do qual se regozija, até porque, em termos comparativos, agosto de 2023 foi sem dúvida alguma o melhor mês de sempre do turismo na Região e, por isso ressalva Eduardo Jesus, “superá-lo já era qualquer coisa de extraordinário”.

Em termos de dormidas, agosto de 2024 registou um “crescimento de 4,6% face ao mês de agosto de 2023, onde o mercado estrangeiro compensou tendências que não foram de crescimento, como é o caso do mercado nacional, que registou 204 mil dormidas mas ficou aquém de agosto de 2023, mas com um desempenho fantástico do mercado estrangeiro a crescer 6,8%, o que deu para compensar e no total temos este crescimento de quase 5% deste mês”, referiu o governante.

Em termos acumulados, são 7,9 milhões de dormidas, mais 6,4% do que no período anterior, mais 5,7% nos hóspedes entrados e também um aumento da estada média deste período de janeiro até agosto, ou seja, há um crescimento do período em que as pessoas permanecem na Região Autónoma da Madeira.