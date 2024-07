Eduardo Jesus: “Não podemos continuar a viver com os limites de ventos impostos”

O secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, afirmou hoje, na sessão dos 60 anos do Aeroporto da Madeira, que esta infraestrutura precisou de 40 anos para atingir os 2 milhões de passageiros e de apenas 23 para atingir os 4,5 milhões.

Contudo, o governante considera que “não podemos continuar a viver com os limites de ventos impostos.”

Considerando que a infraestrutura faz toda a diferença, o secretário, em representação do presidente do Governo, disse que a ANA tem deixado um contributo importante para o sucesso do aeroporto.

Deixou também uma palavra ao diretor do Aeroporto e a todos os colaboradores. Lembrou que a infraestrutura em questão ainda é a maior obra pública feita na Madeira: 500 milhões de euros.