No âmbito da 8.ª Edição da Mostra de Poncha e Mel, evento promovido pela Casa do Povo da Serra d’Água, apoiado pela Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente e pelo PRODERAM, através da ADRAMA, realizou-se uma palestra sobre Economia Circular e Apicultura.

O diretor Regional do Ambiente e Ação Climática, Manuel Ara Oliveira, acompanhou a secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, e o diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, numa visita à 8.ª Mostra da Poncha e Mel.

Ara Oliveira começou por elogiar a iniciativa porque “sempre que se promove o consumo de produtos locais, sobretudo aos que se acrescenta valor na sua transformação, como é o caso dos produtos apículas ou das bebidas tradicionais, estamos a assegurar as tais práticas circulares, tão em voga”.

Na verdade, e a propósito da palestra “mel e a economia circular” proferida no recinto do certame, referiu que a agricultura madeirense tradicional, desde os seus primórdios tem um cariz circular. Desde a construção dos terrenos (poios) com recurso a materiais locais, ao aproveitamento dos resíduos da produção no enriquecimento dos solos e na alimentação dos animais que, por sua vez, contribuem para a adubação, são práticas circulares.

“Todas as produções, incluindo o mel das abelhas, pode beneficiar das boas práticas ambientais. Porque a economia circular mais não é do que produzir de forma responsável e consumir com critério”.

Na ocasião, foi ainda referido que as produções locais têm uma pegada mais reduzida quando comparada com produtos importados, menos perdas, menos emissões originadas no transporte e acondicionamento, mais alinhadas com os ciclos próprios da natureza.

Efetivamente, “o incentivo ao consumo de mel regional, e logo o incentivo à sua produção, promove a proteção das colmeias e abelhas, um inseto polinizador com um papel essencial na biodiversidade. E, biodiversidade, é sustentabilidade ambiental, é sustentabilidade económica”, conclui.

Após conferência, que contou com Thiago Gomes e o apicultor Carlos Pestana, decorreu uma missa, à que se seguiu o início da animação. O Grupo de Tocares e Cantares da Casa do Povo da Tabua recebeu o prémio de participação nesta VIII edição do evento, entregue por Rafaela Fernandes.