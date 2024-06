Foi aprovado hoje, em reunião de câmara da Ponta do Sol, um apoio, na ordem dos 7 mil euros, para a Associação de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol com vista à aquisição de equipamento de proteção individual.

No final do encontro, Célia Pessegueiro, presidente da autarquia, alertou para o facto de se tratar de “material que faz falta” à corporação, sendo uma situação que, conforme aponta, decorre de uma “lacuna gravíssima” que tem que ver com a morosidade no arranque do novo regime de financiamento das associações humanitárias.

“Neste momento, e apesar de haver um regime que já está discutido há imenso tempo entre o Governo e câmaras, para entrar em vigor. Aliás, esteve para entrar em vigor em 2023, mas simplesmente não avançou. Não saiu do papel. O governo não sei o que espera para avançar com esta medida”, afiançou a autarca, considerando não haver justificação alguma para o efeito.

“Há um orçamento em vigor, que é o de 2023, e, portanto, uma medida que já vem desde 2023 tem tudo para estar a ser implementada”, considerou, não compreendendo, por isso, a “teimosia” do Governo Regional em avançar com “medidas essenciais e inadiáveis”.

Nesse sentido, Célia Pessegueiro mostra a sua total incompreensão e preocupação relativamente a esta matéria. “Nesta altura, tudo se justifica com um orçamento ou dizer-se que ele não existe. O que não é verdade, porque estão a trabalhar com o orçamento de 2023”, reforçou.

“É extremamente importante e é urgente avançar-se. Não é comportável que, sem qualquer regra, continue esta situação com as associações humanitárias, com as corporações de bombeiros, porque é do socorro à população que se trata”, rematou.