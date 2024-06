É oficial: XV Governo Regional da Madeira já está em funções

O novo Governo Regional acaba de ser empossado na Assembleia Legislatura da Madeira.“Eu, abaixo-assinado, declaro por minha horna que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas”, disse Miguel Albuquerque, assumindo agora o seu quarto governo.

Seguiu-se Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia; Rogério Gouveia, secretário regional das Finanças; Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Proteção Civil; Eduardo Jesus, secretário regional da Economia, Turismo e Cultura; Rafaela Fernandes, Agricultura, Pescas e Ambiente; Pedro Fino, secretário regional do Equipamento e Infra-estruturas; e Ana Sousa, Inclusão, Trabalho e Juventude.