“É importante que saia daqui um resultado inequívoco”, disse Eduardo Jesus, à chegada à sede do partido, depois de ter votado em São Martinho.

O secretário regional do Turismo e Cultura disse ser importante “continuar este trabalho que vai sendo realizado desde que Miguel Albuquerque é presidente do Governo Regional, que é um exemplo para o País, deixando bem explicito qual o sentido do seu voto. No mais, tal como todos os social democratas, enalteceu a grande afluência de eleitores.