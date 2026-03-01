Dubai: Família está em contacto com jovem do Porto Santo

Beatriz Peixe tem falado regularmente com os pais e encontra-se bem, conforme acaba de declarar o pai ao Jornal.

Élvio Sousa assume que a família está preocupada e que por escassos momentos não foi possível manter a ligação com a filha, no Dubai, mas garante que agora estão em contacto.

O pai lamenta é que os serviços da Embaixada de Portugal em Abu Dhabi não estejam a atender, mas conta com os serviços de emergência consular.

De resto, Élvio Sousa procura tranquilizar amigos e familiares e reitera que está em contacto com a filha.

Beatriz Peixe é uma jovem do Porto Santo, criadora de conteúdos em redes sociais, que está no Dubai e tem viagem de regresso marcada para hoje.