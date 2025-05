O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, intervém, esta sexta-feira, dia 30 de maio, pelas 14h30, no Salão Nobre o Palácio do Governo, na Sessão de Boas-Vindas da sessão pública de apresentação e recolha de contributos tendo em vista a elaboração do Plano Social para o Clima, evento onde está prevista a participação do Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis.

A iniciativa, que decorre sob o tema: “Transição Justa – o Contributo do Plano Social para o Clima” é uma iniciativa da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, a Agência para o Clima e a Secretaria Regional das Finanças, através do Instituto de Desenvolvimento Regional.

Estas sessões, que irão decorrer por todo o país, estão organizadas em vários painéis temáticos, sendo esta mais uma oportunidade de dar a conhecer, com maior detalhe, este Plano Social para o Clima, que visa assegurar uma transição justa para a neutralidade climática nas dimensões de edifícios energeticamente eficientes e de uma mobilidade sustentável e acessível para todos.