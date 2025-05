No passado dia 26 de maio, a Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira (DTIM) assinou um protocolo de entendimento com o Pólo de Literacia Digital e Inclusão Social do Instituto Politécnico de Santarém (CIAC-PLDIS IPSantarém), com Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) e com o Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa (ISTEC Lisboa).

O ato formal decorreu no auditório da Escola Superior de Educação, em Santarém, incluído no evento internacional ‘FOREU4ALL Initiatives and Accelerate GeneAI’, que contou com a participação de investigadores e individualidades nacionais e internacionais.

Aliando a DTIM, na sua missão de potenciar o uso transversal das tecnologias de informação na formação ao longo da vida, ao compromisso com a promoção do conhecimento, investigação e formação académica de excelência do IPSantarém, do ISTEC Lisboa e do CIAC-PLDIS IPSantarém, surge um reconhecimento mútuo do potencial colaborativo destas entidades.

“Conscientes desta complementaridade, as quatro instituições signatárias estabelecem, assim, as bases para futuras iniciativas conjuntas que promovam avanços nos domínios académico, tecnológico e da inovação, nomeadamente, desenvolvimento de interações em formação especializada no domínio das tecnologias educativas em contexto de público adulto; organização de eventos académicos e científicos, bem como a construção de projetos nacionais e internacionais”, refere a DTIM em comunicado.

Com este protocolo, a DTIM incrementa o seu acesso a novas redes de parceiros nacionais e internacionais de que é exemplo a integração no consórcio que apresentou uma candidatura a financiamento pela Comissão Europeia no tópico ‘Digital education: Ethical and effective use of generative Artificial Intelligence systems in education and training’.