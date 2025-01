Bom dia!

Perto de 1.500 participantes vão dar corpo ao desfile carnavalesco que se vai realizar a 1 de março, na baixa do Funchal. Este ano, o tema central será a ‘Fantasia de Cores’. Entre as trupes, registam-se duas ausências de vulto, mas também duas estreias. As festividades arrancam em Santana, a 20 de fevereiro, com a Festa dos Compadres, que terá também um dia destinado às comadres.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca uma questão pertinente em relação às buscas: se fosse turista seria diferente? Familiares e amigos criticam operação em marcha para detetar o paradeiro de Henrique Felisberto, que continua desaparecido. No ‘Tirar a Limpo’ de hoje, o JM explica como são ativados os meios. Resgate a alemão que praticava parapente demorou 18 horas.

Saiba ainda que IHM investe 45 milhões de euros na aquisição de 210 fogos e que em Machico há uma família que tem uma semana para abandonar a casa.

Eleições regionais a 9 de março ganham força é outro assunto de relevo numa edição que destaca ainda a Venezuela, com tensão e incerteza antes da posse de Maduro.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!