23º de máxima e 19º de mínima para a Madeira e 22º de máxima e 18º de mínima para o Porto Santo. Estas as temperaturas previstas para este primeiro domingo de junho na Madeira, quando a temperatura da água do mar anda nos 22º C.

O céu deverá estar pouco nublado, podendo apresentar, temporariamente, períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte e nas terras altas. O vento será fraco a moderado (10 a 25km/h) do quadrante norte. No Funchal, o céu estará em geral pouco nublado e o vento será fraco.

Quanto ao estado do mar, saiba que na costa Norte, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, serão inferiores a um metro. Tirando o facto de as temperaturas por cá, não serem tão altas como as que se estão a verificar em algumas zonas do território continental, pode-se dizer, na mesma, que estão reunidas condições para uma ida à praia, sobretudo de manhã ou ao fim da tarde, antes ou depois do convívio dominical em família ou com amigos. Tenha um bom domingo!