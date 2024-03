A notícia está na ordem do dia e indica que dois jovens portugueses foram detidos com droga na Indonésia. Ao final do dia, a RTP avançou que os jovens são naturais da Madeira e foram intercetados com dois quilos de cocaína.

A notícia foi inicialmente avançada pela SIC, na manhã desta quarta-feira, que adiantou que as detenções aconteceram no domingo e que se deveram a tráfico de droga, crime que, na Indonésia, é punido com pena de morte, estando o Ministério dos Negócios Estrangeiros português a acompanhar a situação e a preparar uma visita prisional em Jacarta, confirmou à Lusa fonte do ministério.

Os jovens deverão ter levado a droga de Lisboa via Dubai para Jacarta, país onde a droga foi intercetada pelas autoridades. O destinatário seria igualmente um jovem natural da Madeira que já se encontrava na Indonésia.

A moldura penal neste país é muito pesada e agora os jovens estão em prisão a aguardar julgamento, sendo que o Governo português tem em mãos a tarefa de pedir às autoridades locais, e em concreto ao Presidente da Indonésia, clemência para estes dois jovens.