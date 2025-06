No plenário madeirense, debate-se um projeto de resolução, da autoria do PS, intitulado ‘recomenda ao Governo Regional da Madeira a adoção de medidas urgentes para garantir a acessibilidade plena das pessoas com deficiência na Região Autónoma da Madeira’.

Ora, esta é uma causa de que todos serão adeptos, reconhecendo, igualmente, (quase) todos, que há ainda muito por fazer na inclusão das pessoas portadoras de deficiência, com Gonçalo Maia Camelo a deixar reparos à jusante.

Ou seja, o deputado único da Iniciativa Liberal que que, “parece-me, francamente, que o conteúdo é excessiva”.

Assim, “instar o Governo Regional a cumprir, está certo, mas definir de forma detalhada como o Governo o deve fazer, parece-me excessivo”.

Aliás, com alguma dose de ironia, Gonçalo Maia Camelo diz que, por este andar, “dispensamos o Governo e governamos nós aqui”, a partir da Assembleia Regional.