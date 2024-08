Bom dia!

- Às 10h00, a sessão de abertura do congresso São Jorge Memória e Futuro, no auditório Ana Beatriz Ferreira, em São Jorge, com o tema ‘As Gentes e as suas raízes’. Nesta ocasião, é inaugurada a exposição ‘Imagens e Memória do Arquipélago da Madeira’, da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira.

- Pelas 19h00, na Rua João de Deus, 12, realiza-se uma conferência sobre ‘A Ilha dos Amores. No aniversário do nascimento de Luís de Camões’, a ser proferida por João Palha Lizardo.

- A última novena de preparação para a festa da padroeira Nossa Senhora do Monte é a ‘Boa Fé’, com terço às 19h30 e missa às 20h00 com pregação do Pe. Humberto Martins. O grupo de folclore Monte Verde e a Banda Municipal do Funchal ‘Os artistas’ atuam no adro da igreja, a partir das 21h30. Às 22h00, no Largo da Fonte, entra em palco Vítor Sousa e banda.

- Prossegue a partir das 20h00, no Largo da Achada, o Festival de Arte Camachense. No palco principal, às 20h00, apresentam-se as Romarias Antigas do Rochão. Seguem-se a noite de Fados, Forgotten Roads e Rockola da Achada, Celso e a Magia do Vinil.

- No Porto Moniz, na edição do ‘Forte à Terça’, às 20h30, assista à atuação de Cristina Barbosa, no Forte de São João Baptista, com entrada livre.