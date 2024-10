Bom dia!

- Das 9h00 às 18h00, no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, no espaço dedicado a Feiras e Eventos, está a decorrer o Winter Market.

- Entre as 10h00 e as 22h00, no Madeira Tecnopolo, visite o Mercado de Automóveis Usados. A entrada é gratuita.

- Pelas 12h00, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita as obras de remodelação da Central Hidroelétrica da Serra de Água.

- A cerimónia de abertura da 7.ª edição das Jornadas de Pneumologia em MGF da Madeira e continente está agendada para as 12h50, no Hotel Vidamar, no Funchal.

- Arranca hoje o Festival Internacional de Guitarras. O Museu Henrique e Francisco Franco recebe um concerto às 15h00; o Palácio de São Lourenço pelas 18h00.

- Em Machico, às 18h00, no Solar do Ribeirinho, é inaugurada a exposição ‘As Ilhas Afortunadas’, de Tatiana Teixeira.

- Pelas 18h00, na Estação do Monte, um espetáculo no âmbito da iniciativa ‘Música nos Museus’, com Elian Bittencourt.

- Na Quinta Magnólia, às 18h30, a instalação artística ‘Recycle ME’.

- Na Paróquia de Fátima, às 19h00, a cerimónia eucarística de abertura das celebrações dos 75 anos da chegada dos Salesianos à Madeira.

- A Banda Filarmónica do Faial protagoniza, às 20h00, na Escola Agrícola, em São Vicente, um concerto com um repertório variado e para todos os gostos.

- Às 21h00, no Centro de Congressos da Madeira, vai decorrer a Gala de Aniversário do Conservatório – Escola de Artes da Madeira, uma cerimónia de homenagens e de momentos musicais.

- A comédia ‘Happy Hour’ sobe ao palco do auditório do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, às 21h00. É o segundo fim de semana do Festival Avesso.

- A Igreja de São Martinho recebe, às 21h30, um concerto do Festival Internacional de Órgão da Madeira, intitulado ‘In Festo Sancti Martini – Canto Gregoriano e Improvisação ao Órgão’, com o organista Juan de La Rubia, acompanhado pelo Coro Gregoriano de Lisboa sob direção de Armando Possante.