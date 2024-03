Bom dia e boa semana!

- A animação na Feira do Livro do Funchal arranca às 10H30, com o teatro musical ‘Picotá Picoti’ com Natália Bonito. Durante a tarde a oferta é diversificada, cinema, sessões de autógrafos, lançamento de livros e animação itinerante.

* 15h30, sessão de contos para pensar “Voltas e Voltas” com Rafaela Rodrigues

* 16h15, Teatro de Formas Animadas “Os Pescadores” a cargo do grupo Teatro Bolo do Caco

* 17h00, lançamento do livro “As Desventurosas Aventuras de Apollinaire, o Gato Filósofo” de Nicole Collet com Camo Marques e Bruno Pereira

* 18h00, lançamento do livro “À Luz dos Olhos das Borboletas” de José António Gonçalves com Francisco Fernandes e Filipe Gonçalves.

* 19h00, cinema “A Sibila” de Eduardo Brito

* 20h00, concerto de Mário Mata

- A partir das 10h00, no Mercado dos Lavradores, no rés do chão, haverá um Rastreio da Obesidade. Às 11h30, no mesmo espaço, decorre uma aula de dança.

- Às 10h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, a reunião da 7ª. Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude.

- Pelas 11h00, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe, em audiência, a Direção da Associação de Jovens Madeirenses Conectados.

- No 3.º piso do Mercado dos Lavradores, às 14h30, uma mesa-redonda alusiva ao Dia Mundial da Obesidade. O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa na iniciativa.