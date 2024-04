O Jardim da Quinta Deão foi palco, na manhã de ontem, de um evento promovido pela Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e pelos clubes locais com vista a assinalar o Dia Mundial da Atividade Física.

O evento, que registou grande participação, contou com demonstrações de voleibol, andebol, ginástica, judo e jiu-jitsu, terminando com um convívio entre todos os participantes.

Na ocasião, Pedro Araújo, presidente da Junta, agradeceu a todos os clubes que contribuíram para a realização desta iniciativa, destacando “a importância da prática da atividade física em todas as idades para a saúde e para o bem-estar”.

CF Carvalheiro, Associação de Brazilian Jiu-Jitsu da Madeira, Grupo Desportivo da APEL e Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo foram os clubes que, juntamente com a Junta, deram corpo a esta iniciativa, que contou também com a presença de atletas do voleibol do Club Sports Madeira.

De salientar que, durante a semana, também no âmbito do Dia Mundial da Atividade Física, a Junta promoveu testes e medições do estado de saúde, dirigidas à população em geral, realizadas no Espaço Geração Imaculado.

O Dia Mundial da Atividade Física foi instituído pela Organização Mundial de Saúde, com o propósito de prevenir e alertar para os perigos do sedentarismo, apontado como o quarto principal fator de risco de morte no mundo.