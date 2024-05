Bom dia!

O impacto da operação aos casos de burla, fraude e branqueamento de capitais no subsídio de mobilidade é diferente do que aconteceu nos Açores, em situação semelhante. No processo açoriano, que envolve 3,5 milhões de euros, foram empenhados meios do Ministério Público e da Judiciária locais. Na Madeira, onde os crimes estão avaliados em meio milhão de euros, a investigação foi conduzida pelo DIAP de Loures. Dispositivo com 60 elementos da PJ fez cinco detidos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o empreendedorismo. Funchal recebe Congresso Internacional. Parceria entre a Câmara e a Universidade Aberta acontece no final deste mês. Investigador Jacinto Jardim revela que o evento já tem dezenas de inscritos.

Saiba ainda que Mercado Quinhentista em Machico faz o elogio do fogo, que Savoy recruta para cinco hotéis e que advogado madeirense será agraciado pela Ordem. Saldanha Cardoso será um dos distinguidos no dia 19, em Viana do Castelo.

Nesta edição, espaço ainda para uma entrevista. CDS rejeita coligação com o PSD. José Manuel Rodrigues apenas admite negociações caso a caso.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira.