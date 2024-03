Bom dia!

- Entre as 9h00 e as 18h00, visite, no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, a edição de 2024 do Mercado de Chocolate.

- Pelas 10h00, no Centro de Saúde da Calheta, uma ação de sensibilização junto dos profissionais de saúde, sobreviventes de AVC, familiares e cuidadores. Esta iniciativa acontece no âmbito do Dia Nacional do Doente com AVC, que se evoca a 31 de março.

- Às 10h00, no edifício da Reitoria, realiza-se a assinatura de um protocolo de cooperação entre Universidade da Madeira (UMa), a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) e o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), para a criação de um polo de investigação do INESC TEC na UMa e na ARDITI.

- Das 14h05 às 17h00, no Museu da Casa da Luz, a sessão de encerramento da 2.ª edição do Gaming Startup RetreatDemo Day.

- No foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, às 15h00, tem lugar uma Oficina de Escrita Criativa intitulada ‘Texto/Imagem/Eternidade’.

- A conferência de apresentação das listas candidatas aos corpos gerentes do Sindicato dos Professores da Madeira (mandato 2024-2028) acontece às 16h00, na Calçada da Cabouqueira. As listas são lideradas por Francisco Salgueiro de Oliveira e por Jackeline Vieira.

- Às 17h00, na Bordal, Rua Dr. Fernão de Ornelas 77, está agendado o lançamento do novo vídeo institucional, da nova loja online e do resytling do logotipo e nova imagem.

- O auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira, Rua das Mercês, acolhe, às 17h00, o lançamento do n.º 6 da revista Arquivo Histórico da Madeira, Nova Série. O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença no evento.

- A Casa do Povo do Paul do Mar apresenta, às 18h00, os novos órgãos socias, no Edifício Vasco da Gama Rodrigues, Rua da lagoa nº 1.