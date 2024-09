Bom dia! É quarta-feira!

* O Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, recebe hoje pelas 11h00 a 3.ª edição do ‘Sabores no Museu’.

* O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 11h00, na apresentação da Semana Europeia do Desporto, que terá lugar na Quinta Magnólia.

* Drumond Freitas, médico cardiologista, é o convidado de hoje, pelas 12h00, da iniciativa ‘Plaza com’, um projeto promovido pelo JM Madeira em parceria com o Centro Comercial Plaza Madeira. Poderá acompanhar esta conversa na Rádio JM na 88.8 JM.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, visita pelas 12h00 o Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal, por ocasião do início da Vacinação Sazonal contra a gripe e a covid-19.

* O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, procede às 17h00, na Quinta Magnólia, à assinatura de 41 contratos-programa com as Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira e com as suas duas associações, a ACAPORAMA e a ADRAMA. A cerimónia contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

* Hoje, às 20h00, o Teatro Municipal Baltazar Dias recebe o concerto ‘Eletric Miles’, de Rafael Andrade. Os bilhetes custam 7€ e estão disponíveis na Ticketline ou na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

* Às 21h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, realiza-se mais um concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira.