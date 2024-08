O deputado municipal do Bloco de Esquerda criticou hoje “a arrogância” das autoridades políticas pela forma como está a ser gerido o incêndio da Madeira.

Aos 516 anos da cidade do Funchal, Egídio Fernandes disse que nos últimos anos tem havido um “desvio” das promessas eleitorais no município do Funchal, o que não corresponde ao “papelinho” que Pedro Calado, vencedor das eleições autárquicas, pediu para as pessoas anotarem, na tomada de posse.

Segundo Egídio Fernandes, que citou “algumas más línguas, Cristina Pedra é a autarca mais “rica do país”, considerando os “milhões de euros” que constam da sua declaração de rendimentos.

O deputado municipal criticou a existência da polícia municipal e da taxa turística, que “o PSD nunca se poupou a críticar”, e ironizou que, apesar dos vários problemas que identificou, no último ano de mandato o Funchal será o “melhor município para viver”.