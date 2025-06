Bom dia!

Hoje celebra-se a solenidade do nascimento de São João Batista.

- As Jornadas Madeira, evento promovido pelo JM, têm mais uma sessão marcada para esta terça-feira, desta feita no concelho do Funchal. A iniciativa decorre ao longo da manhã, entre as 9h00 e as 13h00, na sala da Assembleia Municipal do Funchal. Os oradores são os presidentes da Assembleia Municipal, da Câmara e de todas das Juntas de Freguesia. De referir que esta sessão pode ser acompanhada em direto pela rádio JM FM e pelas plataformas digitais do Jornal, e amanhã na edição impressa poderá ler o essencial de cada intervenção.

- O Município do Porto Santo celebra hoje o seu dia com início às 9h00, nos Paços do Concelho.

- Arranca às 9h00 a reunião plenária no Parlamento regional.

- No Madeira Tecnopolo, piso -1, às 10h00, tem lugar o seminário ‘Pesquisa Costeira e Marinha: Oportunidades de colaboração’.

- Entre as 10h15 e as 12h00, no Museu da Imprensa da Madeira, Câmara de Lobos, ocorre o XXX Encontro Regional do Ensino Recorrente.

- Às 11h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, reúnem-se as Comissões Permanentes de Inclusão Social e Juventude e de Política Geral e Finanças.

- No último dia dos Altares de São João, na Praça do Carmo, Funchal, às 12h00, o Teatro Bolo do Caco – Alma Negra; pelas 13h00, o grupo ‘Madeira Brinco’.

- Em Santa Cruz, hoje é dia de arruada com as Romarias Antigas do Rochão. À noite, às 22h00, o concerto da banda pop rock portuguesa Delfins.