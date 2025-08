Hoje será mais um dia de calor na Madeira, com os termómetros a atingirem os 27º e máxima e os 21ºC de mínima.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu estará pouco nublado ou limpo e o vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) de norte/nordeste.

Haverá ainda uma pequena subida de temperatura nas terras altas da ilha da Madeira.

Quanto ao estado do mar, o IPMA prevê para esta quarta-feira ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros para a costa e norte e para a costa sul ondas inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar irá rondar os 23/25ºC.

Recorde-se que as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão sob aviso amarelo devido ao tempo quente, um alerta que vigora até às 18h00 de amanhã.