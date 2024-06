Dia da Região: CDU aborda situação política e problemas do desenvolvimento em almoço-convívio

A CDU vai realizar a 1 de julho, Dia da Região, um almoço-comício no no Funchal, mais precisamente no parque de estacionamento à frente do Hotel do Carmo, à Travessa do Rego, sob o lema “Autonomia ao serviço dos trabalhadores e do povo”.

As intervenções políticas terão lugar pelas 12h45, usando a palavra Tobias Freire (Juventude CDU) e Edgar Silva (Coordenador Regional), lê-se em comunicado de imprensa.

“Por se realizar no Dia da Região, esta iniciativa tem por objetivo abordar a actual situação política na Região Autónoma da Madeira e a urgência de se obter resposta para os problemas do desenvolvimento regional”, acrescenta a nota, na qual se sublinha ainda que “atendendo à crise política decorrente das últimas Eleições Regionais e à alegada ingovernabilidade na Região Autónoma da Madeira, colocam-se desafios políticos que, na perspetiva da CDU, justificam uma avaliação do quadro político que está criado”.