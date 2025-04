O Papa surgiu hoje na Basílica de São Pedro, no Vaticano, para ver o restauro da cátedra e cumprimentar os trabalhadores, parando depois para rezar junto do túmulo do antigo líder da igreja católica Pio X.

Sem aviso prévio e a recuperar de uma infeção respiratória, Francisco surgiu na igreja no final da missa celebrada diariamente ao meio-dia para cumprimentar e agradecer aos envolvidos nos trabalhos de restauro, cujo resultado será mostrado na sexta-feira à imprensa.

O líder da Igreja Católica encontrou-se com dois restauradores, a quem perguntou como era viver atualmente na basílica, que está ainda mais cheia do que o habitual por causa do Jubileu, uma comemoração religiosa celebrada a cada 25 anos, indicou a agência de notícias Ansa.

Em cadeira de rodas, o Papa entrou na basílica pela Porta da Oração, a mais próxima da Casa Santa Marta, onde Francisco vive desde que foi eleito em 2013 e onde está a convalescer, depois de um internamento de 38 dias devido a uma pneumonia.

Na quarta-feira, o Papa recebeu a visita do rei Carlos III de Inglaterra e da rainha Camila, de viagem a Itália, apesar de a audiência oficial ter sido cancelada devido ao estado de saúde de Francisco.

Numa fotografia do encontro, de cerca de 20 minutos, distribuída hoje, o líder religioso argentino está sem a cânula nasal de oxigénio.

No domingo passado, Francisco já tinha aparecido sem aviso, no final da missa do Jubileu para os doentes, a usar cânulas nasais.