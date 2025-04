“Foi importante que se desse um novo pluralismo à democracia na Madeira e que a hegemonia de um só partido tivesse sido compensada com a presença do CDS, quer no parlamento, quer no Governo”, considerou José Manuel Rodrigues (CDS).

O democrata-cristão transmitiu esperar que a legislatura “vá até ao fim” e que não aconteça termos 3 eleições em um ano e meio.

“O CDS pode influenciar as políticas públicas na Região Autónoma”, acrescentou José Manuel Rodrigues, que vai tutelar a pasta da economia no novo governo liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque coligado com os centristas.