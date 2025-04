Instalada a nova Assembleia Legislativa Regional, da XV legislatura (2025-2029), o líder da bancada parlamentar do PS e presidente do partido, Paulo Cafôfo, realçou que os socialistas encaram esta nova legislatura com o mesmo entusiasmo e, na mesma ocasião, em declarações produzidas à comunicação social, enfatizou que o PS está no hemiciclo para defender as suas bandeiras e fiscalizar o partido do governo.

“O PSD está à vontade nesta legislatura, pelo PS não estará à vontadinha”, afirmou o socialista, referindo-se ao quadro de maioria absoluta granjeado pelo PSD com a ajuda parlamentar e governativa do Centro Democrático Social.

“Eu espero que haja aqui uma postura de diálogo, porque o facto de haver agora uma maioria absoluta com a coligação PSD-CDS, espero que se não volte a um tempo antigo, ou não muito antigo sequer, da arrogância e da prepotência, e que não entremos aqui no chumbo só porque as propostas vêm da oposição”, alertou Paulo Cafôfo.

“Eu acho que, neste momento, e até tendo em conta os tempos em que vivemos, uma postura de diálogo, uma postura democrática, será o ideal nesta Assembleia e espero que desta maioria aqui, do PSD e do CDS, mas também do Governo Regional, isso possa acontecer”.

“Independentemente do número de deputados que tenhamos aqui na Assembleia Regional, e posso aqui garantir que não é pelo facto de termos menos deputados que vamos estar menos motivados ou menos empenhados”, enfatizou ainda.