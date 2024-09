Bom dia! É quinta-feira!

* Às 9h00, tem lugar a 18.ª reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santana vai começar às 10h00, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com 18 pontos em agenda para apreciação e votação.

* Pelas 12h30, na loja do Pingo Doce – Super Anadia, serão desvendadas as duas causas finalistas desta loja, do Programa Bairro Feliz, com o grande momento de abertura das urnas.

* A cerimónia de entrega da Distinção Turística Municipal aos colaboradores (funcionários) do Município do Funchal, no âmbito da semana comemorativa do Dia Mundial do Turismo, decorrerá pelas 15h30, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal.

* A reunião do executivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol vai começar às 15h30, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com 6 pontos em agenda para apreciação e votação.

* A Galeria Tratuário, espaço cultural situado no nº 119, da Rua da Carreira, inaugura, às 18h00, a exposição ‘Fancy Van Gogh’, com autoria do artista iraniano Alireza Karimi Moghaddam.

* Acontece hoje uma reunião da Assembleia Municipal da Ponta do Sol, pelas 19h00, na edifício da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Lombada.