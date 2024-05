Um longo tapete de flores está a ser composto, no Funchal, por dezenas de pessoas oriundas de paróquias da ilha, para a procissão do Corpo de Deus, que se realiza ao final da tarde.

No adro da Igreja do Colégio, está o altar onde o bispo da Diocese do Funchal presidirá à Eucaristia, às 18h00, finda a qual se realiza a procissão.

O cortejo solene começa no Largo do Município, também conhecido por Largo do Colégio, desce a Avenida Zarco, percorre parte da Avenida Arriaga (faixa norte), corta para a Avenida do Mar junto ao Teatro Municipal Baltazar Dias e sobe a Avenida Zarco (frente ao Palácio de São Lourenço), antes de terminar na Sé.

Toda esta azáfama está a atrair a atenção dos turistas, que fotografam e fazem perguntas a quem está a ultimar os preparativos para a grande solenidade deste dia.